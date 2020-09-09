تجهزوا لطقس الخميس: “لاهب ومرهق”

عمان- الغد- تعود الموجة الحارة لتشتد مجددا يوم الخميس في عموم مناطق المملكة، وتعود درجات الحرارة لتصبح أربعينية في عموم المناطق، ويسود طقس شديد الحرارة ومرهق خلال ساعات النهار، ودافئ إلى حار نسبيا ساعات الليل، كما تنخفض نسب الرطوبة السطحية ليكون الطقس جافاً، وفق ما أفاد موقع “طقس العرب”.

تراجع على درجات الحرارة الجمعة

يوم الجمعة، تتراجع حدة الاجواء الحارة مقارنة بيوم الخميس مع بقائها حارة في عموم المناطق، وأعلى من معدلاتها السنوية، كما ترتفع نسب الرطوبة السطحية بسبب هبوب لرياح غربية، ما سيزيد من الشعور بالحرارة.

وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ساعات الظهيرة و العصر من يومي الخميس والجمعة، قد تعمل على هطول زخات أمطار رعدية في مناطق عشوائية من المملكة وتكون خفيفة الشدة بالمجمل.