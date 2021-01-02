تجهيز كرفانات طبية لإجراء فحوصات كورونا في الطفيلة

الطفيلة- وفرت وزارة الصحة خمسة كرفانات طبية لغايات التوسع في إجراء فحوصات فيروس كورونا في مختلف مناطق الطفيلة، والتسهيل على المرضى في سحب العينات والحصول على نتائج فحوصاتهم المخبرية، وفق مدير الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة.

وقال الخوالدة إن تجهيز الكرفانات جاء للوصول في إجراءات الفحوصات والمسوحات التي تنفذها فرق التقصي الوبائي التسع للمناطق النائية بهدف الحد من انتشار الوباء بين المواطنين، اذ جرى تجهيز الكرفانات بالمستلزمات المخبرية والطبية لفحوصات كورونا في المراكز الصحية الشاملة والفرعية في القادسية وبصيرا وعين البيضاء وقصبة الطفيلة والحسا.

ودعا الخوالدة المواطنين في حال ظهور أية أعراض لفيروس كورونا، إلى مراجعة هذه المراكز الصحية للحصول على الفحوصات والخدمات الصحية والارشادات الطبية المتعلقة بالتعامل مع هذا الفيروس مع ضرورة اتباع التعليمات والاشتراطات الصحية لمواجهة عدوى هذا الوباء بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، في وقت تعكف فيه فرق التقصي الوبائي بمهامها في سحب عينات من المواطنين وفحصها في المختبر الخاص بالمحافظة الذي تم استحداثه مؤخرا في مركز صحي جابر الانصاري بمدينة الطفيلة.- (بترا)