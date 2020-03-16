تجهيز 123 سريرا بمستشفى البشير استعدادا لكورونا

محمود الطراونة

عمان- اوقف مستشفى البشير الحكومي العمليات الجراحية المبرمجة وغير الطارئة في مستشفى الجراحة بالبشير اليوم الاثنين، الى اشعار اخر واعادة برمجتها بعد الانتهاء من فترة ضبط عدوى الكورونا، على أن يتم التواصل مع المرضى من خلال ارقام هواتفهم.

ووجه مدير مستشفيات البشير محمود زريقات بالعمل على تجهيز 100 سرير في مستشفى الجراحة بكامل مستلزماتها وتفقد الغرف ومرافقها للجاهزية لاستقبال المرضى من اختصاصات اخرى عند الضرورة.

ووفق كتاب وجهه زريقات الى مدير مستشفى الجراحة العامة اليوم، فإن القرار جاء حفاظا على صحة المواطنين وسلامة المجتمع من خطر الوباء المستجد وتماشيا مع سياسة الدولة في الحد من انتشار هذا الوباء الخطير ومحاصرته من خلال سلسلة اجراءات.

ومن الاجراءات ايضا تجهيز قسم العناية الحثيثة / جراحة بكامل سعته 23 سريرا وتفقد اجهزته الطبية واحتياجاته من مستلزمات طبية وغير طبية للجاهزية القصوى، مطالبا جميع الكوادر بالقسم المخصص بالالتزام باللباس الرسمي الواقي من عدوى الكورونا فضلا عن الالتزام بتطبيق سياسات ضبط العدوى بكامل تعليماتها.

وتأتي هذه الخطوات ضمن اجراءات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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