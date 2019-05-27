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تجهيز 25 وحدة سكنية للأسر العفيفة في مأدبا وذيبان

منذ 25 دقيقة

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مأدبا- انهت مديريتا التنمية الاجتماعية في مأدبا وذيبان الإجراءات اللازمة لتسليم 25 وحدة سكنية للأسر العفيفة في المنطقتين ضمن المبادرات الملكية السامية لمساكن الاسر العفيفة.
وقال مدير التنمية الاجتماعية في مأدبا عمر الربطة في تصريح صحفي، انه تم الانتهاء من تجهيز 10 وحدات سكنية جديدة مخصصة للأسر الفقيرة في قصبة لواء مأدبا ضمن المبادرات الملكية السامية على ان يتم تسليمها لمستحقيها خلال الايام القليلة المقبلة.
وذكر مدير التنمية الاجتماعية في لواء ذيبان محمد العجالين، انه تم الانتهاء من تجهيز 15 وحدة سكنية جديدة للأسر العفيفة في لواء ذيبان وهي قيد التسليم خلال ايام قليلة.
واضاف، ان المديرية تشرف على انشاء 45 وحدة سكنية جديدة للأسر العفيفة في مختلف مناطق اللواء ضمن المبادرات الملكية السامية منها 34 وحدة سكنية توزعت على مناطق ذيبان ولب ومليح والعريض تم طرح العطاءات للبدء بإنشائها.
وبين العجالين، ان هناك 11 وحدة سكنية يتم التحضير لإنشائها وهي في طور التصاميم والدراسات ومخصصة لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية الذين يمتلكون ملكيات خاصة ولا يوجد لهم مساكن، مشيرا الى ان المشروع جاء ضمن المبادرات الملكية السامية لإنشاء مساكن لهم على ملكياتهم الخاصة.
(بترا)

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