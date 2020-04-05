تجهيز 5 غرف للعزل بمستشفى الحسين في السلط

السلط– قال مدير مستشفى الحسين في السلط، الدكتور علي العبداللات، إن 5 غرف جرى تجهيزها للعزل في المستشفى بسعة 9 أسرة لتكون جاهزة لاستقبال أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وبين العبداللات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم إخلاء طابق كامل في المستشفى لاستخدامه كغرف للعزل إذا اقتضت الحاجة، حيث تم تجهيز الغرف الخمس بمعدات كاملة.

وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء، الدكتور وائل العزب، إنه يوجد في محافظة البلقاء 5 مستشفيات، وتم منذ بداية أزمة كورونا تخصيص ما نسبته 15 إلى 20 بالمئة من أسرة تلك المستشفيات لاستخدامها للعزل في حال اقتضت الحاجة ذلك.

بترا