تحالف مؤسسات مجتمع مدني يوصي بزيادة تمثيل المرأة والشباب بالحياة السياسية

اربد- الغد – دعا تحالف مؤسسات مجتمع مدني عاملة في إقليم الشمال إلى تعديل قانوني الانتخابات النيابية والبلديات بحيث يسمح بإضافة نسبة كوتا تضمان وصول الشباب إلى مواقع صنع القرار ورفع نسبة المقاعد في البرلمان لتمثيل النساء بحيث تكون بعدد الدوائر الانتخابية.

ويضم التحالف مؤسسات وجمعيات ناشطة في مجالات التمكين المجتمعي والتدريب في جوانب تنموية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

واكد التحالف في توصيات اعدها عقب سلسلة ورش عمل عقدها في محافظات الإقليم الأربعة (جرش، عجلون، المفرق واربد) إلى إدراج برامج لتمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا ليكونوا قادرين على إدارة حملاتهم الانتخابية داخل وخارج الأطر الحزبية وان تسعى وزارة التنمية السياسية والبرلمانية إلى إدراج برامج وتدريبات لتأهيل المرأة والشباب وزيادة كفاءتهم ليكونوا قادرين على تمثيل القاعدة الانتخابية لهم والوصول إلى مواقع صنع القرار في الأحزاب السياسية ضمن خطط عمل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

كما اكد أهمية تعزيز استقلالية الأحزاب السياسية وان يكون لها الحرية المطلقة باختيار برامجهم وأنشطتهم , وتحفيز كل من الشباب والمرأة بالانتساب للأحزاب ورفع عدد مقاعد الكوتا النسائية إلى 25 مقعدا، إلى جانب منحها فرصة المنافسة على مقاعد الدوائر كافة.

وتطرقت التوصيات الى قانون الإدارة المحلية وأهمية التعديل على شروط المترشح لعضوية المجلس البلدي أو عضوية اللامركزية أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى من المستوى التعليمي إضافة إلى تضمنها توصيات أخرى متصلة بالقائمة الوطنية بما يضمن توسيع المشاركة النسوية والشبابية في العملية الديمقراطية بصورة أكبر.

وكان التحالف اطلق حملته الرامية لتعزيز المشاركة بالحياة السياسية في الأردن عبر سلسلة ورش عمل ولقاءات حوارية وجلسات عصف ذهني استمرت أسبوعا ضمن جدول أعمال بهدف كسب التأييد لتعزيز المشاركة لهذه للفئات المستهدفة جمل اسم مشروع قرارنا بإشراف مركز الدراسات الاستراتيجية وتمويل من الوكالة الإسبانية.

وضم التحالف ست مؤسسات مجتمع مدني وحظيت أنشطته بمشاركة واسعة من ممثلي جمعيات ومؤسسات تهدف لتنمية المرأة والشباب إضافة إلى نواب سابقين وأعضاء حزبيين وناشطات وشخصيات داخل العمل السياسي.

كما شهدت الحوارات مشاركة دائمة من عضو اللجنة الملكية لتحديث منظومة التشريعات السياسية فهد الحسبان الذي طرح نقاطا مهمة لتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة الحزبية، وأهمية وجود أحزاب ذات عمل برامجي منظم.

وينتظر أن يعرض التحالف مجمل التوصيات التي خلص إليها بورقة تلخص موقفه تجاه تطوير الحياة السياسية والإدارية بالجانب المحلي ستقدم لمجلس النواب بغية الأخذ بها عند إقرار أي تشريعات منتظرة بهذا الجانب.