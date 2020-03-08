“تحالف منظمات غير حكومية” يحتفي بالقيادات النسائية في قطاعي الأمن والمجتمع المدني

عمان – الغد – بمناسبة يوم المرأة الدولي والذي يصادف 8 آذار/مارس 2020 ونيابة عن التحالف الوطني الأردني (جوناف)، شاركت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ممثلةً بالملتقى العربي الثقافي العالم هذا الاحتفال عبر تسليط الضوء على أحد أكثر إنجازات أجندة حقوق المرأة أهمية في الأردن: تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن لعام 2000 رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام. حيث عقدت منظمة النهضة (أرض) فعالية مخصصة في مدينة الحسين للشباب الرياضية، بحضور مدير الدفاع المدني، العميد أنور الطراونة مندوبًا عن مدير الأمن العام، وعدد من ضباط الأمن العام، ورؤساء الجامعات، والدكتورة عبير دبابنة، المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وممثلين عن السلك الدبلوماسي والجهات الدولية والوطنية، وشخصيات ثقافية وإعلامية وصحفية.

وبهذا اليوم، كرمت منظمة النهضة (أرض) جهود النساء في المؤسسات العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني الرائدة بمبادراتها لترجمة الخطة الوطنية في مجتمعاتهم المحلية. كما تم استعراض جهود منظمات المجتمع المدني – أعضاء التحالف الوطني الأردني (جوناف) – في مناصرة أولويات عمل قرار مجلس الأمن رقم 1325. ضمن هذا الإطار، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل منظمة النهضة(أرض) على تشجيع النساء الرياديات، الواثقات والشغوفات اللواتي يؤمن بدورهن في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهن ومساعيهن في توحيد الجهود في مجال السلام والأمن الاجتماعي فيها. تأتي هذه المبادرة بدعم كريم من حكومات كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.

رحب باسل الطراونة رئيس ملتقى النهضة العربي الثقافي بالحضور، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت فيما يخص النساء في الأردن ودور الدولة الأردنية في تحقيقها مؤكدا “التزمت السلطات في الأردن باعتماد القرار الأممي 1325، كما بادر الأردن بإنشاء مؤسسات ريادية لتمكين دور المرأة وتعزيزه”.

هذا وعقبت مديرة منظمة النهضة (أرض) التنفيذية سمر محارب قائلة ” حقق الأردن إنجازات كثيرة في صعيد إشراك المرأة على كل الأصعدة في سبيل ضمان دورها في أمن واستقرار وسلم المجتمعات، ولكن ما زال هناك المزيد للقيام به لتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرارات الاستراتيجية، وخاصة في ظل الأزمات التي تواجهها المنطقة والتي تعتبر النساء والفتيات من الفئات الأكثر تأثراً بها، وبذات الوقت يجب إتاحة المجال لقدراتهن في مد يد العون والمساندة لمجتمعاتهن. وإننا بهذا اليوم نحتفي بهذه المجموعة من النساء الرياديات الملهمات، تأكيداً على التزامنا بمبادئ العمل المشترك وإيصال صوت المرأة ومطالبها بالأمن والسلم المجتمعي والإعمار في الأردن والمنطقة ككل”

كما أظهر التقرير البحثي الذي أطلقته منظمة النهضة (أرض) في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 بعنوان ” المرأة الأردنية في سياق حل النزاع وبناء السلم المجتمعي” الأثر الذي تلعبه النساء والشابات الواثقات من أنفسهن في بناء مجتمعات قوية، كما يوضح أن تصور النساء لأنفسهن وثقتهن بها يحدد مدى حماسهن واستعدادهن لممارسة دورهن في المجتمع.

إلى ذلك، أكدت تمار تافارتكيلاديز نيابة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن “تشير الأدلة إلى أن تمكين المرأة ومشاركتها يسهمان في تحقيق السلام والأمن والنمو الاقتصادي المستدامين. من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية للأردن بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 ، فإننا نشجع المجتمع المدني والمشاركة النسائية المباشرة والهادفة نحو تحقيق أهدافها بالكامل بطريقة شاملة. “

ومن جهتها، أكدت العقيد خالدة الطوال، مديرة الشرطة النسائية، على أن هدف الجميع من الحاضرين، يتمحور حول الأردن الآمن. مضيفة أن تركيز جهاز الأمن العام على تعزيز المساواة أدى إلى “إدخال مرتبات الشرطة النسائية في قسم المداهمة وإدارة المخدرات والدوريات استجابة للنوع الاجتماعي، كما أُهلت مرتبات الأمن العام في مجال حفظ السلام بطلب من هيئة الأمم المتحدة”.

أما الدكتورة سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، فقد قدمت شكرها على وجود مثل هذا التحالف، متمنية تعزيز جميع الجهود لتفعيل قرار 1325. وأضافت بأن “تميز الخطة الأردنية الوطنية لتفعيل القرار 1325، جاء بسبب اهتمام منظمات المجتمع المدني الأردني بها، وللتشاركية بينها وبين الأمن العام والجيش والجهات الحكومية”. مؤكدة بأن استجابة المجتمع المدني على المستوى المحلي كان هو البادئ بالاستجابة الإنسانية للاجئين.

وعقبت نجاح العويدات، رئيسة جمعية الكرام، بفعالية دور مؤسسات المجتمع المدني في الأردن في الاستجابة الإنسانية وتفعيل قرار 1325، وبكون هذا القرار حدًا فاصلًا في تفعيل دور المرأة في الأمن.

وشهدت الفعالية تكريم الدكتورة النمس تقديرًا لعطائها المتجدد والجهود التي تبذلها لتطوير وتطبيق خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن1325 وتفعيلها، كما كرمت مجموعة من السيدات من مرتبات الأمن العام والدائرة العامة للجمارك الأردنية، والجمعيات وأعضاء التحالف الوطني الأردني (جوناف)، على عطائهن وجهودهن في تفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

عملت هذه الفعالية أيضًا على إبراز هذه الذكرى التاريخية التي تصادف عدة محطات هامة في حركة المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، وخريطة الطريق الأكثر تقدمًا لتمكين النساء والفتيات في كل مكان، والذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام.