تحالف يقلب الموازين في انتخابات الدائرة الثالثة

أمجد المسلماني

أكد مراقبون مختصون بالانتخابات الأردنية قرب الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي جديد يضم عددا من الشخصيات الحزبية والمستقلة ذات الشعبية والمصداقية والأداء السياسي الجريء بهدف خوض الانتخابات النيابية المقبلة، والتحضير لانتخابات البلديات واللامركزية والنقابات وغرف الصناعة والتجارة.

التحالف يهدف إلى تشكيل حالة سياسية فارقة تعمل أساسا على دمج الشباب والنساء والمثقفين من الطبقتين الوسطى والوسطى العليا، وهي تلك الفئة ذات الأغلبية الصامتة والعازفة تقليديا عن المشاركة في العملية السياسية، ضمن تيار فاعل يعمل على عدة مستويات لاستعادة ثقة الشعب بالمؤسسات المنتخبة وإسماع صوته بقوة ليكون الشعب هو نفسه المشارك وصانع القرار الحقيقي ومدافعا عن مصالحه وطموحاته بعيدا عن أي تغول أو تهميش بالإضافة إلى قدرته على الدفاع عن لقمة عيشه ورفاهيته وأمنه واستقراره، وذلك تكريسا لحقوقه الدستورية. ويضم التحالف شخصيات وازنة ذات رصيد سياسي واقتصادي واجتماعي وإعلامي وحزبي لها باع طويل في العمل العام.

وبحسب المعلومات الصادرة عن المراقبين السياسيين فإن أعضاء التحالف سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة في عدد من الدوائر في عمان وإربد والزرقاء وجرش والكرك وعجلون والعقبة، وربما في محافظات أخرى كالبلقاء ومادبا، في حين تجري الاستعدادات للانتخابات على مستوى البلديات واللامركزية، والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات السياحية.

وأصبح من المؤكد أن نواة التحالف بدأت تتشكل في الدائرة الثالثة بعمان، حيث اتحدت شخصيات بارزة من عدد من الأحزاب منها حزب التحالف المدني وأردن أقوى والنداء لتشكيل قائمة بهوية سياسية اقتصادية مدنية قادرة على قلب الموازين في الدائرة الثالثة.

وحسب المعلومات الأولية من داخل الصالونات السياسية في عمان فإن القائمة المدنية مكونة من تكتل مجموعة من الأحزاب بالإضافة إلى نواب سابقين بارزين كان لهم أثر مهم في العمل العام ويأتون من خلفيات إعلامية واقتصادية وقانونية وسيتم الإعلان عن ولادتها بعيدا عن التكتلات السياسية المعلنة حاليا في الدائرة.

وهذه القائمة تشكل العمود الفقري للتحالف الذي سيضم قوائم أخرى في عدد من الدوائر الانتخابية بالمملكة، وعلى الرغم من أنها تضم أعضاء مؤسسين في الأحزاب وأفراد من قائمة معا التي خاضت الانتخابات السابقة، ورؤساء أحزاب وأمناء عامين للأحزاب إلا أنها لا تعمل مع قائمة معا في هذا التحالف الجديد، مما يؤطر لبرنامج شامل في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والقانوني والاجتماعي ضمن شعارات وأهداف الدولة المدنية الديمقراطية والتحول نحو دولة الإنتاج وفلسفة الاعتماد على الذات واعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي كنهج اقتصادي.

وسيكون هذا التحالف بديلا عن حالة الجمود التي هيمنت على المشهد السياسي لعقود طويلة حيث كانت الكلمة لقوى المحافظين والإسلاميين.

وبحسب المعلومات أيضا فإن أحد اعضاء القائمة التي تشكلت في الدائرة الثالثة والتي يصفها البعض بـ «لقاء السحاب» يحمل شهادة الدكتوراة من الولايات المتحدة الأميركية، وهو رجل أعمال بارز ويلقى إجماعا من قاعدة عشائرية متماسكة بالإضافة إلى كونه عضوا سابقا في قائمة معا التي خاضت انتخابات الدائرة الثالثة في العام 2016 وله تجارب في إدارة الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة الأميركية. وعضو آخر عرف في القائمة، وهو رجل أعمال ناجح وسياسي شاب له بصمات واضحة في الاقتصاد حيث قدم برامج اقتصادية قابلة للتطبيق وقد سبق له وأن ترأس لجنة السياحة في مجلس النواب السابع عشر، بالإضافة إلى محام عن المقعد المسيحي يحمل درجة الدكتوراة في القانون، وله علاقات قوية مع المجتمع البرلماني العربي والأوروبي، كما عرفت من القائمة شخصية نسائية بارزة على مستوى الوطن العربي، هي رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة، وأمين عام حزب، خاضت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر وحصلت على مقعدين نيابيين ضمن نظام القائمة الوطنية باكتساح جماهيري لافت من حيث الشعبية وعدد الأصوات، وقدمت أداء بارزا وشجاعا ومستقلا تحت القبة، واختيرت من قبل عدد من مراكز الرصد والدراسات كأفضل نائب في البرلمان لمدة ثلاث سنوات على التوالي، وقد ترأست لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس النيابي السابع عشر، بالإضافة إلى كونها أكاديمية وإعلامية متميزة وقريبة من نبض الشارع.

ولم تعلن القائمة عن برنامجها التفصيلي بعد ولا عن خريطة تحالفاتها على مستوى الوطن، غير أن المراقبين يرون أنها ستكون القائمة الأوفر حظا في الدائرة الثالثة، وستكون مقدمة حقيقية لتعزيز الحياة المدنية الديمقراطية في الأردنِ ضمن نهج واقعي يسعى إلى الحداثة ولا يخاصم الأصالة، وضمن الرؤى الملكية السامية التي رسمتها الأوراق النقاشية والتي تعبر عن طموحات الشعب الأردني بكل أطيافه.