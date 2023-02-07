تحتفل سي أف أي بمرور 25 عاماً من النجاح والإبتكار

دبي، في 7 فبراير 2023، تفتخر مجموعة سي أف أي بالإحتفال بمرور 25 عاماً من الخبرة كمزود تداول رائد في المجال، و توفّير منتجات وخدمات إستثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

ومنذ تأسيسها في العام 1998 حرصت سي أف أي على توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائها. وإنّ التزام الشركة بالإبتكار مكّنها من البقاء في طليعة قطاع التداول، والإستمرار بالنموّ والتحسين.

لقد حققت علامة سي أف أي نموّاً وتوسعاً عالمياً على مدار الـ 25 عاماً الماضية، حيث إفتتحت مواقع جديدة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ووسّعت مجموعة منتجاتها إلى أكثر من 23 سوقاً عالمية، وزادت أفراد فريقها الدولي إلى أكثر من 200 متخصص في هذا المجال.

وشهد قطاع التداول عبر الإنترنت تطوّراً كبيراً على امتداد السنوات الماضية، ولعبت سي أف أي دوراً مهماً في قيادة هذه التغييرات وتحقيق الإبتكار في كل جانب من جوانب عملياتها.

ومع مرور الوقت، تطلّب قطاع التداول السعي لتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية، وتوفير تكنولوجيا متقدّمة، وبرامج وأدوات التداول، وتوسيع وتطوير منتجات جديدة للتداول، وتنظيم أكثر صرامة، والأهم من ذلك، الثقة والشفافية بين العميل والمزود.

وقد أدّى تركيز سي أف أي على كلّ من هذه المجالات خلال نموّها إلى دفع قطاع التداول إلى المعايير التنافسية للغاية التي نراها اليوم، وجعل سي أف أي شريك موثوق به وقيّم لعملائه.

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل سي أف أي تطلعها إلى دفع حدود تطوّرها إلى أقصى حدّ ممكن والإستمرار نحو آفاق جديدة كشركة رائدة في قطاع التداول..