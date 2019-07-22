تحت شعار “عمل مشترك وجذور مستدامة” مختبرات مدلاب الراعي الذهبي لمؤتمر المغتربين في نابلس

رعت مختبرات مدلاب الرائدة في الشرق الأوسط والأوسع انتشاراً على مستوى المنطقة الحاصلة على أعلى اعتمادات الجودة العالمية مؤتمر المغتربين بحرم جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة من 15/07/2019 – 16/07/2019

وتم تحضير المؤتمر من قبل كل من محافظة‭ ‬نابلس، وبلدية نابلس، وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬نابلس،‭ ‬وملتقى‭ ‬رجال‭‬ أعمال ‬نابلس، وجامعة‭ ‬النجاح‭ ‬الوطنية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

و ايماناً من مختبرات مدلاب بهدف مؤتمر المغتربين حسب شعاره “عمل مشترك وجذور مستدامة” وسعياً منها لتقوية التواصل مع المغتربين وتشجيعهم على الإستثمار وخلق فرص عمل والذي من شأنه ان ينهض بالإقتصاد الوطني من خلال نقل تجربتها بالإستثمار في مجال الطب المخبري في فلسطين.

تمثلت مشاركة مختبرات مدلاب بتقديم الدكتورة منار آغا النمر – نائب الرئيس التنفيذي محاضرة تحدثت فيها عن الدور الإستثماري لمختبرات مدلاب في فلسطين وعن خطتها للتوسع في المدن الفلسطينية والتي بدأت من خلال تأسيس خمسة أفرع منتشرة في نابلس، رام الله وبيت لحم، على أن تصل الى عشرة أفرع. كما تحدثت عن دور مختبرات مدلاب ومسؤوليتها تجاه بناء مجتمع صحي في فلسطين الحبيبة والارتقاء بمهنة الطب المخبري ونقل خبراتها التي تزيد عن الـ 25 عاماً وتقوم بدورها في خدمة وتوعية المجتمع المحلي وتعزيز ثقافة الطب الوقائي وتساهم في بناء الاقتصاد وخلق فرص عمل للشابات والشباب.

مختبرات مدلاب تعتبر الاستثمار في فلسطين واجباً يخدم فلسطين ومجتمعها وابنائها وهي من الاولويات لمجموعة ترى ان بناء المجتمعات الصحية وخلق ثقافة جودة العمل والخدمة المميزة هدفاً استراتيجياً اضافة الى المساهمة في تثبيت وتطوير الاقتصاد مما يساعد على خلق فرص عمل وحياة كريمة لابناء الوطن.

وقامت مختبرات مدلاب بالمشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث قام فريق مدلاب بالإجابة على أسئلة الزائرين والتواصل معهم وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها مختبرات مدلاب.

يذكر أن مجموعة مختبرات مدلاب هي المختبرات الأسرع نمواً في المنطقة، والأكثر تخصصاً في مجال الطب المخبري، وحاصلة على أعلى الاعتمادات الأوروبية والأمريكية. وتعتمد “مدلاب” في عملها كادراً على أعلى درجات التخصص والاحترافية، وتستخدم الوسائل والأجهزة الأحدث، لتواكب ما توصل إليه العالم في مجال الطب المخبري، وتهتم مدلاب بالخدمة المميزة لمراجعيها والعناية بهم كما أنها تتبنى رؤية عامة تتمثل في رفع الوعي العام تجاه ” الطب الوقائي ” وتطبيق أسلوب حياة صحي متكامل.