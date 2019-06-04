تحديثات ثورية من آبل.. مزايا طال انتظارها (فيديو)

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي عن مجموعة واسعة من التحديثات في نظام التشغيل الخاص بها، شملت ميزات جديدة كان ينتظرها المستخدمون.

وعرضت شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين ميزات iOS الجديدة، بما في ذلك عمله في وضعية الظلام، كما كشفت النقاب عن iPadOS، وكذلك جهاز Mac Pro الشهير الجديد.



وسيكون بمقدور مستخدمي هواتف آيفون تجربة ميزات جديدة تتعلق بالخرائط وأخرى بالكاميرا، بجانب تحسين طريقة الدخول للتطبيقات.

وكشفت آبل أن التحسينات الجديدة تجعل الاستجابة إلى بصمة الوجه Face ID أسرع مما كانت عليه في السابق، وفقا للتقارير التقنية.

وفيما يخص الصور، ستقوم خاصية “التعليم الآلي” بتجميع الصور المتشابهة وإزالة المكرر منها تلقائيا.

وكان للخرائط نصيباً في التحديث الجديد، حيث تمت إضافة تفاصيل أكثر تخص بعضها السائقين وأخرى المشاة، كما اشتمل التحديث في هذا الجانب على صور للشوارع.

وقدمت الشركة لوحة مفاتيح قابلة للضبط، تسمى QuickPath لتمكين المستخدمين من للكتابة بيد واحدة.

وأطلقت آبل أيضا نظام تشغيل مستقل لأجهزة آيباد iPadOS، يمكن للمستخدمين من القيام بمهام عدة وتفعيل نوافذ متعددة في الوقت نفسه، مع ميزات جديدة تتعلق بالكتابة.

وأعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين عن أحدث إصدار من الحاسوب الشخصي Mac Pro وكذلك شاشة قالت إنها أفضل شاشة احترافية في العالم.