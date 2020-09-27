تحديثات جديدة لساعات “Galaxy Watch Active2”



عمان- أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن إجراء مجموعة من التحديثات الخاصة ببرامج وتطبيقات ساعة Galaxy Watch Active2 الذكية، ما يوفر مزايا جديدة تمكن المستخدمين من مراقبة بياناتهم الصحية والاتصال مع العالم من حولهم على نحو أفضل، وستتوفر التحديثات اعتباراً من اليوم. فيما يلي نظرة عامة على الميزات الجديدة التي ستتوفر قريباً في ساعة Galaxy Watch Active2. عزز قدراتك في رياضة الجري، واحصل على اللياقة البدنية التي تريدها مع تجنب الإصابات بفضل ميزة تحليل رياضة الجري. تقدم Galaxy Watch Active2 نظاما خاصا لتحليل البيانات الخاصة برياضة الجري، مع مجموعة متنوعة من المقاييس التفصيلية، مثل التماثل ومدى الانتظام ومستوى الصلابة والتذبذب العمودي ووقت التلامس مع الأرض لمساعدتك على تحسين أدائك الرياضي وتجنب الإصابات قدر الإمكان.

إضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً قياس بيانات VO2 max، وهو مؤشر يدل على الحد الأقصى لكمية الأكسجين التي يمكن لأي شخص استهلاكها أثناء ممارسة التمرينات الشاقة. ويعد قياسا شائع الاستخدام لتحديد مدى اللياقة الرياضية وقدرة الأداء، التي يمكنها مراقبة تقدمك في مجال المحافظة على روتينك التمريني، ومن ثم مساعدتك لتحسين قدرتك على التحمل.

تساعدك ميزة الإشعار بالسقوط على الاعتناء بنفسك وبأحبائك على النحو الأمثل، حتى عن بُعد. عندما يتم تسجيل حالة سقوط مفاجئ، تمنحك الساعة على الفور خيار إرسال إشعار SOS إلى ما يصل إلى أربع جهات اتصال محددة مسبقاً، ما يضمن تلقي المساعدة في أقرب وقت ممكن. تمكنك التحديثات الجديدة من الاستغناء عن هاتفك عند تلقي الإشعارات على ساعتك الذكية؛ حيث بات من السهل عرض الرموز والصور مباشرة من شاشة الساعة. إضافة إلى ذلك، تزودك ميزة “الرد الذكي”، بردود مقترحة على الرسائل والصور التي تتلقاها، باستخدام تقنية التعرف على الصور المتقدمة، ما سيمكنك بالتالي من الرد حتى عند انشغالك. إضافة إلى ذلك، تقوم الساعة عند تلقي رسالة ما، باستعراض الدردشات المحفوظة تلقائياً، لمنحك خيارات رد متعددة، وتمكينك من استئناف محادثتك بسرعة. وطبعاً من دون الحاجة للتبديل بين أجهزتك، حيث يمكنك الرد مباشرة باستخدام الساعة. كما توفر التحديثات الأخيرة، إجابات ممتعة؛ حيث بات بإمكانك اختيار إرسال كل من ملصقات AR Emoji وملصقات Bitmoji مباشرة من ساعتك، حتى تتمكن من التعبير عن نفسك على النحو الأمثل أثناء التنقل.