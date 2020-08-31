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تحديث “ويندوز” الجديد يقضي على حواسب “لينوفو”

منذ ساعة واحدة
تحديث ويندوز ادى لظهور شاشة زرقاء على لابتوب لينوفو
تحديث ويندوز ادى لظهور شاشة زرقاء على لابتوب لينوفو

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عمّان-الغد– اشتكى مستخدمو الكمبيوتر المحمول من “لينوفو” من تحديث “ويندوز” في أغسطس/ آب، مما أدى لظهور “شاشة زرقاء”.

صرح مهندسو الشركة بأنه تمت معالجة المشكلة، التي تتعلق بميزة الأمان البيومترية المحسّنة في Windows الجديدة.

ولاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، ينصح الخبراء بمحاولة الدخول إلى BIOS وتعطيل الوظيفة يدويا في قسم “المحاكاة الافتراضية” من القائمة الفرعية “الأمان”.

ويلاحظ أن مشكلة “شاشة الموت الزرقاء” بعد التحديث لا تحدث إلا على أجهزة كمبيوتر “لينوفو”، وفقا لتقرير Windows Latest، بحسب ما نشره موقع سبوتنيك عربي.

وفي هذه الحالة، يوصي المنشور بإعادة تثبيت نظام التشغيل أو إلغاء تثبيت آخر تحديث يدويا، لكن هذه الخطوات لا تضمن تشغيل نظام التشغيل

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