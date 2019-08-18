تحديد آلية تملك أبناء قطاع غزة في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة– أقر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء آليات التملك لأبناء قطاع غزة من فاقدي حق المواطنة في فلسطين والمقيمين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.

ويتعين على كل متقدم بطلب تملك احضار صورة مصدقة عن جواز السفر الاردني المؤقت ساري المفعول وصورة مصدقة عن البطاقة البيضاء الممنوحة لابناء غزة سارية المفعول وشهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث او شهادة وفاة في حال كان رب البيت متوفيا وكانت الزوجة هي رب الاسرة وفي حال طلب شراء قطعة ارض يتم تقديم صورة عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط موقع تنظيمي بالاضافة الى اذن اشغال بتاريخ حديث اذا كان الطلب تملك شقة.

كما اشترطت التعليمات على مقدم الطلب احضار ما يثبت فقدانه لحق المواطنة من دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية وتقوم السلطة بعد ذلك بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي استنادا الى تعلميات بيع الاموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 132 ) لسنة 2007.

وحدد مجلس المفوضين مقدار التملك على النحو التالي ” شقة سكنية في عمارة ولمرة واحدة فقط او منزل مستقل لغايات السكن على قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد ولمرة واحدة فقط او قطعة ارض فارغة لا تزيد مساحتها عن دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة ) ولمرة واحدة ” وذلك بعد رد وزارة الداخلية بالتوصية اللازمة ويتم وضع قيد عدم التصرف لمدة ثلاث سنوات في حال تمت الموافقة من مجلس الوزراء على التمليك.