تحديد آلية توزيع طلبة السنة التحضيرية في الجامعات الأردنية

تيسير النعيمات

عمان- حدد مجلس التعليم العالي آلية الخاص توزيع طلبة السنة التحضيرية في الجامعات الاردنية.

ووفق القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه الذي عقده امس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني فيتم قبول الطلبة في تخصص (طب الأسنان) في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بناءً على رغبتهم.

كما يتم توزيع الطلبة الباقين في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بناءً على ما نسبته (60%) في تخصص (الطب) وما نسبته (40%) في تخصص (طب الأسنان)، وذلك بالمحافظة على التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2018/2019.

وحسب الاسس التي اقرها المجلس إذا كان معدل الطالب في السنة التحضيرية (76%) فما فوق وكانت رغبته الالتحاق بتخصص الطب فيوزع على ذلك التخصص.

وترك المجلس للجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية معالجة الحالات الفردية التي لم يرد عليها نص في هذا القرار.