تحديد آلية جديدة للتعامل مع الطلبة الأردنيين في السودان

تيسير النعيمات

عمان- وضع مجلس التعليم العالي آلية جديدة للتعامل مع الطلبة الاردنيين الدارسين في الجامعات السودانية.

واكد المجلس في جلسته التي عقدها امس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني معاملة الطلبة الموفدين الدارسين لتخصصي الطب وطب الاسنان إن اختاروا البقاء في السودان ان الوزارة ستستمر في ايفادهم ومعاملتهم كما عوملوا قبل الأحداث.

وحسب القرار إن اختار الطلبة الموفدون الذهاب لدولة خارج السودان وخارج الأردن فعليهم تحمل رسومهم وستدفع الوزارة لهم المخصصات السنوية فقط.

اما إن اختار المُوفَدون العودة للأردن، فعليهم اجتياز امتحان لتحديد مستواهم ويلحقوا بعد ذلك وحسب آليات القُبول المُوحّد بالبرنامج العادي في كليات الطب أو طب الأسنان حسب تخصصهم وتتحمل الوزارة رسومهم الجامعية.

واكد المجلس انه لا يُقبل في كلية الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية إلا من كان معدله (80%) بالثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.

اما بخصوص طلبة النفقة الخاصةأ‌ من طلبة الطب وطب الأسنان فسمح المجلس للطلبة الدارسين في الجامعات السودانية ومن جميع السنوات بالالتحاق بجامعة منتظمة التدريس ومعترف بها من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في بلد ثالث ويُعفوا من شرط ما نسبته (50%) من متطلبات الخطة الدراسية المطلوبة لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى التـي سيتخرج منها الطالب.

ويُمكن للطلبة الدارسين في الجامعات السودانية ومن جميع السنوات الالتحاق بكليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية شريطة خضوع طلبة السنوات الثانية فأعلى لامتحان تقييمي حسب الخطط الدراسية في الجامعات الأردنية وذلك لوضعهم في السنة الأكاديمية المناسبة لمستواهم حسب نتائجهم في الامتحان التقييمي، ويكون قبولهم على البرنامج الموازي أسوةً بالطلبة الأردنيين العائدين من اليمـن.

ويتم توزيع الطلبة حسب آليات القبول الموحد، وعليه يوزعون حسب تسلسل معدل الامتحان التقييمي وبالتساوي (الأعلى فالأدنى) وكل سنة على حده وحسب الجامعة التي يرغب فيها.

ويكون الامتحان لكل طالب في مواد السنة الدراسية التي تسبق السنة الملتحق بها في السودان.

ونبه المجلس أن تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعات الأردنية تشترط أن يدرس الطالب (50%) من مواد الخطة الدراسية في التخصص حتى يمكنه الحصول على الدرجة العلمية، وعليه وبغض النظر عن نتائج الامتحان التقييمي لن يكون بإمكان أي طالب أن يلتحق بسنة أعلى من السنة الرابعة.

وبشأن الدارسين على نفقتهم الخاصة من طلبة التخصصات غير الطبية سمح للطلبة الانتقال لجامعة أخرى ويطبق عليهم شروط معادلة المواد المعمول بها في الجامعة المنتقل إليها شريطة أن لا يقل المعدل في الثانية العامة أو ما يعادلها عن الحدود الدنيا لمعادلة الشهادات غير الأردنية في الأردن.

واناط المجلس باللجنة الأكاديمية الدائمة لمجلس التعليم العالي وبالتنسيق مع وحده تنسيق القبول الموحد والجامعات الاردنية ذات العلاقة وضع الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار ، مشيرا الى انه سيعلن عن هذه الإجراءات في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل .

ويبت مجلس التعليم العالي في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القرار.