تحديد أسعار استرشادية للألبان

عمان – قررت اللجنة المتخصصة لدراسة كلف المواد الأولية والمواد التشغيلية للألبان ومشتقاتها التي شكلها وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، سعراً استرشادياً بين 20ر1 – 25ر1دينار/كغم للمستهلك.

وجاء قرار اللجنة رغم أن الدراسة التي خلصت إليها في نهاية أعمالها بأن السعر العادل لبيع اللبن الرائب تراوح بين 31ر1 دينار -51ر1 دينار /كغم وذلك لتفاوت كلف الإنتاج والمصاريف التشغيلية للمصانع واختلاف حصتها السوقية .

وقال الوزير الحموري إن تحديد هذه الأسعار الاسترشادية جاء نظراً للظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين ودعم منتجي الحليب الطازج واستمرار تسويق منتجاتهم وضمان توفر الألبان بأسعار معقولة تلبي حاجة المواطنين، وحرصاً من الجميع على استقرار السوق وتوفر الألبان.

وأضاف أن هذا السعر لا يشمل أي ربح للمصنع وذلك لأهمية هذا القطاع وأثره المباشر على جميع الموطنين وسيتم مراجعة هذه الأسعار بعد ثلاثة شهور.

وأشار الحموري إلى أن قطاع الالبان يعتبر من القطاعات الصناعية المهمة والتي لها مساس يومي بحياة المواطن، حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة العاملة 11 مصنعاً موزعة على مختلف محافظات المملكة بالإضافة الى المعامل الصغيرة ومحلات إنتاج الالبان التي يصل عددها إلى 500 معمل.

ولفت إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لدراسة كلف الإنتاج وعمل زيارات ميدانية لعدة مصانع لدراسة وتحليل بيانات المصانع وكلف الإنتاج.-(بترا)