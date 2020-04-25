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تحديد أسعار غرف الحجر الفندقية في عمان

منذ ساعتين
عنصران من الجيش العربي أمام أحد الفنادق في عمان والتي كانت مخصصة للحجر الصحي (أرشيفية)

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محمد ابو الغنم
عمان- حددت جمعية الفنادق الاردنية أسعار الفرف داخل عمان والمصنفة تحت فئة (3/4/5) نجوم.
ووضعت الجمعية بعد قرار اللجنه وبلاجماع بشقيه الخاص والحكومي اعتبارا من اليوم الاسعار التي سيتم تقاضيه بدل اقامة.
وحصلت “الغد” على نسخة من القرار الذي سيتم العمل به من السبت.
وبحسب الكتاب، فإنه تقرر بالاجماع بشقي لجنة مشكلة لوضع آلية لتحديد أسعار الغرف الفندقية، بشقيها الخاص والحكومي، اعتبارا من السبت، الأسعار التالية للغرف الفندقية:
فنادق 5 نجوم سعرالغرفة 50 دينارا أردنيا، شامل جميع الوجبات.
فنادق 4 نجوم سعر الغرفة 40 دينارا أردنيا شامل جميع الوجبات.
فنادق 3 نجوم سعر الغرفة 30 دينارا أردنيا شامل جميع الوجبات.
Mohammad.abualghanm@alghad.jo

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عدد “الغد pdf” ليوم الأحد 4/26 -(رابط)

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