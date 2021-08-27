تحديد بدء الدراسة بالجامعات الرسمية والخاصة اليوم

تيسير النعيمات

عمان – من المتوقع ان يحدد مجلس التعليم العالي في جلسته التي يعقدها ظهر اليوم، العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعدا لبدء التدريس في الجامعات الرسمية، والسابع عشر من الشهر نفسه لبدء التدريس في الجامعات الخاصة، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021 – 2022، وفق ما كشفه مصدر رسمي لـ”الغد”.

واكد المصدر ان المجلس سيقرر أن تكون طبيعة الدوام للفصل المقبل وجاهيا مدمجا.

كما يناقش المجلس توصيات لجنتي ضبط جودة ومستوى الرسائل والأطروحات الجامعية، ولجنة دراسة الطلبات المقدمة من عدد من الجامعات الأردنية لاستحداث كليات طب أسنان، ومدى الحاجة الفعلية لهذا التخصص.

وكشفت المصادر عن توجه لجنة ضبط جودة ومستوى الرسائل والأطروحات الجامعية للتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بتشديد معايير وأسس وشروط القبول لطلبة الدراسات العليا وتشديد الرقابة والمحاسبة لكشف السرقات وكتابة الرسائل.

كما كشفت مصادر اخرى في لجنة دراسة الطلبات المقدمة من عدد من الجامعات الأردنية لاستحداث كليات طب أسنان، ومدى الحاجة الفعلية لهذا التخصص، إلى أن توجهها سيكون التنسيب لمجلس التعليم العالي بعدم الحاجة لاستحداث هذه الكليات.

وبينت مصادر في لجنة “الرسائل الجامعية” أن تنسيباتها ستتناول طريقة تشكيل لجان المناقشة واختيار المشرفين، وطريقة المناقشة، وان يكون الممتحن الخارجي في الرسائل الجامعية سريا، وأن يتم تحديد عدد الرسائل التي يجوز للمشرف الاشراف عليها خلال العام الدراسي ودور المشرفين.

وتتناول توصيات اللجنة شروط القبول لطلبة الدراسات العليا واجراء ثلاثة امتحانات لطلبة الماجستير قبل القبول، واحد للغة الانجليزية وآخر للغة العربية وثالث امتحان قبول (قدرات)، فضلا عن شروط المعدل التراكمي لمرحلة البكالوريس، وعدم قبول الخريجين من الجامعات التي تعمل بنظام الانتساب.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس التقى الأربعاء الماضي رؤساء الجامعات الرسمية، واول من امس الخميس رؤساء الجامعات الخاصة، تمهيدا لجلسة مجلس التعليم العالي اليوم، لتحديد طبيعة وآليات الدوام للفصل الدراسي المقبل، وضمن المشاورات لهذه الغاية.

ونوقشت خلال اللقاء الآليات الكفيلة بالعودة إلى التعليم الوجاهي في الحرم الجامعي مطلع العام الجامعي المقبل 2021 / 2022، وذلك بالتأكيد على تطبيق أمر الدفاع رقم (32)، مع ضرورة التسريع في إتمام عملية التطعيم للغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس والإدرايين العاملين في الجامعات إضافةً إلى الطلبة على مقاعد الدراسة.

وتم تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف الاطلاع ومراجعة خطة العودة الآمنة لمؤسسات التعليم العالي التي قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعدادها، والتي تتضمن جميع البروتوكولات الصحية التي تحافظ على صحة وسلامة العاملين في الجامعات والطلبة، إضافة إلى وضع تصور واضح للتقويم الجامعي، مع توضيح آليات التدريس وتطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الذي تم إقراره مؤخراً، وآليات عقد الامتحانات الفصلية والنهائية وجاهياً في الحرم الجامعي، إضافة إلى ترتيبات استقبال الطلبة الجدد واستكمال إجراءات قبولهم إلكترونياً.

واكد أبوقديس خلال اللقاء على ضرورة السير قدماً في تطبيق قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بتطوير الخطط الدراسية وتطوير متطلبات الجامعة، مشددا على ضرورة أن تقوم كل جامعة بوضع خطة تنفيذية لقرارات مجلس التعليم العالي تنعكس على الخطط الدراسية ومتطلبات الجامعة مطلع العام الجامعي المقبل على أبعد تقدير.