تحديد دوام عمال الوطن وتمديد أوقات باص عمان

عمان – الغد – حددت أمانة عمان الكبرى عمل جهاز النظافة في كافة مناطقها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بواقع 100% في يوم الوقفة وأول أيام العيد ، وبواقع 75% في ثاني وثالث ورابع أيامه.

وشملت الترتيبات رفع أعلام المملكة والأمانة على كافة التقاطعات والجسور، وتحديد برنامج لتنظيف المقابر قبل حلول العيد بالتنسيق مع دائرة الرقابة الصحية والمهنية.

وخصصت الأمانة عمال وطن في مواقع بيع الأضاحي التي حددتها وعددها 12 موقعا مع تزويد كل موقع بآلية نظافة وحاويات حسب الحاجة وماكنة لتحميل الحاويات وخزان مياه ، وسيارات لرش المبيدات الحشرية.

وشددت الأمانة في تعميم على مدراء مناطقها إتخاذ كافة الترتيبات اللازمة خلال وقفة وعطلة عيد الأضحى وعمل برنامج مناوبات طيلة أيام العطلة لاستقبال أي شكاوي أو ملاحظات، على أن تستمر أعمال فرق الطوارىء كالمعتاد.

من جانب آخر، أعلنت الأمانة تمديد فترات ساعات العمل لباص عمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعتباراً من مساء يوم غد الخميس وحتى صباح الأحد المقبل أول ايام العيد.

ووفقا لمدير دائرة النقل العام المهندس خالد أبو عليم، مددت الأمانة ساعات عمل باص عمان ليصبح حتى الساعة الثانية فجرا وبواقع 20 ساعة عمل يوميا على الخطوط الحيوية، علما أن ساعات العمل الاعتيادية لباص عمان على جميع الخطوط دون توقف هي بواقع 16 ساعة عمل يومية.

ورفعت الأمانة جاهزية العمل المسائية والليلية إعتبارا من مساء يوم غد الخميس وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى مع تعزيز الخطوط التي تخدم مراكز التسوق والترفيه خصوصا مناطق وسط البلد وجبل الحسين والنزهة والصويفية وتفعيل الشفت الليلي للرقابة على التزام المشغلين بتقديم الخدمة والأجور المقررة.