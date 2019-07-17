تحديد ساعات استضافة كأس العالم لكرة السلة في جبل القلعة

عمان – أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة عن ساعات استضافة الجمهور في موقع جبل القلعة الأثري، لالتقاط الصور مع كأس العالم لكرة السلة التي تتوقف في عمان يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ضمن جولتها العالمية في البلدان المتأهلة قبل انطلاق النهائيات.

وسيكون بوسع المشجعين بدعوة مجانية، رؤية كأس العالم والتقاط الصور معها من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء في الموقع الأثري المهم، علما بأنها المرة الأولى التي يستضيف فيها الأردن الكأس، رغم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2010 التي أقيمت في تركيا.

وتقام نهائيات كأس العالم 2019 لكرة السلة في الصين خلال الفترة من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) بمشاركة 32 منتخبا، وحل المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.