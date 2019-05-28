تحديد سقوف سعرية للدجاج

عمان – الغد- قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحديد سقوف سعرية لمادة لحوم الدجاج الطازج والنتافات شاملة ضريبة المبيعات كحد أعلى ليتم التنافس دونه.

وحسب القرار فإن السقوف السعرية على النحو التالي: دجاج طازج سعر الكيلو غرام الواحد جملة 75ر1 وللمستهلك 2 دينار، ودجاج النتافات سعر الكيلو غرام الواحد جملة 30ر1 دينار، وللمستهلك 50ر1 دينار.

وجاء القرار استنادا إلى الصلاحيات المفوضة لوزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 387 بتاريخ 11/ 1/ 2011 بتحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار.

وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وستفرض الوزارة رقابة مكثفة للتأكد من الالتزام بالقرار وعدم تجاوز السقوف السعرية للدجاج.

ووفقا للوزارة فإن القرار جاء بسبب الارتفاع غير المبرر لأسعار لحوم الدجاج.