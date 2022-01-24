تحديد سقوف سعرية لمستلزمات كهرباء ومنظمات القلب

أقرّ مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشروع أسس تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب، وفق ما أعلن مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، اليوم الاثنين.

وبين مهيدات أن المشروع يهدف إلى تعزيز الرقابة على أسعار مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب، من خلال تحديد سقوف سعرية محددة لها، ما يسهم في توفيرها بأسعار مناسبة للمرضى وتشجيع السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أنها لم تكن خاضعة للتسعير سابقًا.

وأضاف أن مشروع الأسس سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن الأسس جاءت بعد دراسة الوضع القائم حاليًا من قبل لجان مختصة في المؤسسة تضم في عضويتها خبراء من مختلف الجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص، فضلا عن دراسة الأثر الإيجابي لتسعير لهذه المستلزمات الطبية نظرًا للتفاوت بين الأسعار المقدمة من الشركات الموردة, ما يترتب على ذلك كلف يتحملها المواطن وصندوق التأمين الصحي.

وأشار مهيدات إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المؤسسة الخاصة بتصنيف المستلزمات الطبية وتسعيرها تباعا وحسب الأولويات، وذلك بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة؛ منها مؤسسة سمو ولي العهد والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ودائرة المشتريات الحكومية وإدارة التأمين الصحي وغيرها.