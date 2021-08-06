تحديد مراكز لتلقي مطعوم كورونا الجمعة

عمان – الغد – أعلنت وزارة الصحة، الخميس، أسماء مراكز تتوافر فيها اللقاح المضادة لفيروس كورونا الجمعة، وذلك للجرعة الأولى والثانية ومن تغيب عن تلقي الأخيرة.

ونشرت الوزارة أسماء المراكز المختلفة عبر موقعها الإلكتروني، حيث تتوفر “مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق، بدون موعد مسبق”. وتشترط وزارة الصحة “مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه”.

وكذلك، “مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة سابقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية”.

ولا يتطلب ممن تغيب عن تلقي الجرعة الثانية مع اللقاح أخذ موعد مسبق، وفق الوزارة التي قالت: “باستطاعة من تخلف عن أخذ الجرعة الثانية سابقا التوجة إلى أحد المراكز وبدون موعد مسبق لأخذ جرعته الثانية، مع الانتباه بأخذ نوع جرعة المطعوم نفسه التي تلقاها سابقا”.