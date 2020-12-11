تحديد مواعد مباريات النشامى المتبقية بالتصفيات الآسيوية المشتركة

عمان – الغد – حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

وبحسب الكتاب الصادر عن “الآسيوي” والذي تسلم الاتحاد الأردني نسخة منه، تستكمل التصفيات في 25 آذار (مارس) القادم، بإقامة الجولة السابعة من التصفيات والتي يخضع خلالها النشامى للراحة، على أن يخوض مواجهة مضيفه الكويتي في 30 من الشهر ذاته ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية.

وتقام الجولة التاسعة في السابع من حزيران (يونيو) ، حيث يلتقي النشامى نظيره نيبال خارج القواعد، قبل أن يرتحل إلى أستراليا لمواجهة أصحاب الأرض في 15 من الشهر ذاته، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

وكان من المقرر أن ينهي النشامى المرحلة الثانية من التصفيات في حزيران ( يونيو) الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، ما فرض تأجيل المباريات لمدة عام.

ويستقر المنتخب الوطني في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، وأخيراً الصين تايبيه دون أي نقطة.

يذكر أن ابطال المجموعات الثمان، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، ستتأهل إلى الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال، والذي يبدأ في أيلول القادم، فيما تنتقل الفرق الأخرى بذات الوقت لخوض تصفيات كأس آسيا.