تحديد مواعيد الادوار النهائية لبطولة درع الاتحاد

عمان – الغد – حددت دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم، مواعيد مباريات الادوار النهائية لبطولة درع الاتحاد لموسم 2020.

وستقام مباراتا قبل النهائي يوم السبت 15 شباط (فبراري) الحالي وحسب التالي:

شباب الاردن – الوحدات عند الرابعة مساءً على ستاد الملك عبدالله الثاني.

الصريح – الرمثا عند السادسة والنصف مساءً على ستاد الحسن.

فيما يقام نهائي البطولة يوم الجمعة 21 شباط (فبراير) الحالي.

وحسب التعليمات، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباراتي قبل النهائي بالتعادل، يتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة.