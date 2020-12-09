تحديد موعد إقامة قداس الميلاد ووقف الحج السنوي إلى المغطس

عمان-الغد- أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن اقتصار إقامة خدمة قداس عيد المجيد يوم الخميس 31/12/2020 من الساعة الخامسة والنصف وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء.

وجاء في بيان للمجلس، مساء الأربعاء، أنه تقرر وقف الحج السنوي إلى موقع عماد السيد المسيح – (المغطس) لهذا العام فقط.

وتالياً نص البيان الكامل:

بداية نهنىء جميع أبنائنا المؤمنين بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، راجين من الله أن تكون هذه الأيام فرصة لكي نهيىء أنفسنا لكي نستقبل المولود في مغارة بيت لحم، طالبين أن يجلب معه السلام والخير والشفاء للعالم وخاصة ما نمر به من ظروف إستثنائية جراء جائحة كورونا.

ففي هذه الايام المباركة لا يسعنا إلا أن نشكر صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وحكومتنا الموقرة والكوادر الطبية والأجهزة الأمنية على كل ما يقدمونه من جهود واضحة وملموسة لمجابهة هذا الوباء، رافعين الدعاء إلى الرب الإله أن يحفظهم ويسدد خطاهم و يزيل هذه الغمة عن أردننا الحبيب وعن العالم أجمع.

وحرصاً من الكنيسة على سلامة أبنائها في هذه المرحلة الحرجة وتقديرا لكل هذه الجهود قررنا نحن رؤساء الكنائس في الأردن ما يلي:

تقتصر إقامة خدمة قداس عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي يوم الخميس 24 كانون أول وعيد رأس السنة الميلادية يوم الخميس 31 كانون أول 2020 بين الساعة 5:30 وحتى الساعة 8:30 مساءً في كافة كنائس المملكة مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تنص عليها وزارة الصحة والجهات المعنية. نرجو من أبنائنا المؤمنين من كبار السن والأطفال متابعة الخدم الليتورجية والصلوات المقامة من المنزل عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. ندعو الجميع للإلتزام بالتباعد الجسدي وحفظ مسافة أمان خلال زيارات المعايدة، وعدم تشكيل تجمعات لأكثر من 20 شخص داخل المنزل الواحد وذلك وفقاً لأمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020م. تجميد وعدم إقامة الأنشطة والفعاليات الرعوية وبازارات الميلاد المرافقة للإحتفالات السنوية بالأعياد المجيدة المقامة من قبل الشبيبات والفرق الكشفية والأخويات. فيما يخص إحتفال عيد الظهور الإلهي (الغطاس) تقرر وقف الحج السنوي للمؤمنين إلى موقع عماد السيد المسيح – (المغطس) لهذا العام فقط والإكتفاء بحضور الإكليروس لإقامة القداس الإلهي وخدمة تقديس الماء. فيما يخص تكريس المنازل بالماء المقدس خلال الأيام المباركة يقوم الكهنة بواجبهم الرعائي بعد التنسيق المسبق مع العائلات لضمان صحة وسلامة الجميع.

وختاماً نتضرع لله العلي القدير أن يمنحنا عاماً جديداً مليئاً بالنعم والبركات، وأن يرفع عنا هذا الوباء وكل عام وانتم بألف خير