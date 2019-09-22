تحديد موعد اختبارات الترشيح الدولي للحكام

عمان – الغد – قررت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، اجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام الذين تنطبق عليهم شروط الترشح الدولي للعام 2020، يومي الجمعة والسبت المقبلين، على مضمار ستاد عمان الدولي.

وحسب مسؤول دائرة الحكام ناصر درويش، فإن اللجنة المشرفة على الاختبارات ستكون برئاسة مستشار الدائرة يورن لارسن، وتضم كل من درويش، وفهد هاشم، والدكتور حسن الخالدي.

ويشارك بالاختبارات 25 حكماً وحكمة وهم: ادهم مخادمة، احمد فيصل، احمد يعقوب، محمد عرفة، مراد الزواهرة، محمد مفيد، قيس غوانمة، ابراهيم سمارة، صدام عمارة، احمد مؤنس، محمد بكار، محمود ظاهر، ايمن عبيدات، احمد سمارة، عبد الرحمن عقل، حمزة ابو عبيد، حمزة سعادة، محمد محرم، حمدالله ابو رمان، عمرو عجاج، ابراهيم الخلايلة، اسراء مبيضين، حنين خالد، اسلام العبادي، صابرين العبادي.