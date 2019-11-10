تحديد موعد الجولة الختامية لـ”كأس” الجواد العربي

عمان – الغد – حدد نادي الجواد العربي، يومي 15 و16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، موعدا لإقامة منافسات الجولة العاشرة والأخيرة لكأس دوري نادي الجواد لفروسية القفز عن الحواجز، وذلك على ميدان النادي.

وأعلن الكابتن هاني بشارات نائب رئيس نادي الجواد العربي، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقات الختام، حيث حرص الفارس المخضرم على متابعة تدريبات الفرسان على ميدان النادي، وقدم توجيهاته إلى عدد من الفرسان، من أجل تطوير أدائهم، كاشفا النقاب عن تطلعه للمرحلة المقبلة، لإقامة نحو 6 بطولات دولية بفروسية القفز، بمشاركة فرسان من عدة دول عربية مثل سوريا ومصر ولبنان وفلسطين.

ويخوض الفرسان المشاركين في البطولة المنتافسات ضمن فئات: 80 سم، 90 سم، 100 سم، 110 سم، 120-125 سم، 130-135 سم.

ووجهت الدعوة للمشاركة إلى مراكز صهيل الخيل، إسطبلات الصيفي، الريف الأخضر، الكيالي، إضافة لفرسان نادي الجواد العربي.

وقرر مجلس إدارة نادي الجواد، تشكيل لجنة تحكيم للبطولة تضم كل من: خضر القصير “مدير البطولة”، معن الحديد، نادر الحموري، أحمد نصار، صهيب أبو حماد، آيه أبو بكر، د.ابراهيم الهراس، ومصصم المسلك الحكم الدولي علي الدليمي، محمد محمود وليث البدري.

يذكر أن البطولة تألفت من عشر جولات، سعى من خلالها نادي الجواد العربي إلى رفع مستوى كافة فرسان الأردن والفرسان العرب والأجانب المقيمين في المملكة، من خلال توفير فرص الإحتكاك التنافسي بينهم، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الوطنية للتعرف على رياضة فروسية القفز عن الحواجز ودعمها، ما ينعكس إيجابيا على أداء الفرسان.

وأشار مدير البطولة خضر القصير، أن الشروط العامة تسمح للفارس المشاركة بأي عدد من الخيول، ويسمح للجواد المشاركة ضمن فئتين مع نفس الفارس، أو مع فارس مختلف، والفارس الحاصل على أكثر تتويج يظفر بالمركز الأول فقط لنفس الفئة خلال جولات الدوري.

ومن أبرز الفرسان المشاركين: حمزة الكسواني، هدى كيالي، ستفين يعقوب، عمر حسون، رامي شاهين، محمد أبو حمور، علي أبو حمور، يوسف البكري، عبدالله الحوراني، بشر كيالي، عدي أبو جابر، حلا أبو جابر، شكيب خرفان وطارق الوزان.