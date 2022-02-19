تحديد موعد النسخة الـ23 لسباق “أيلة للركض”

احمد الرواشدة

العقبة – أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير عن رعايتها واحتضانها لسباق ” أيلة للركض من البحر الميت إلى البحر الأحمر” الذي تقيمه مجموعة “عداءو عمان” يوم الخميس 10 آذار (مارس) المقبل، استمراراً لنهجها الدائم في دعم قطاع الشباب والرياضة.

‎وينطلق السباق بنسخته الـ 23 من جسر الموجب على شاطئ البحر الميت إلى مدينة العقبة على شاطئ البحر الأحمر، حيث ستكون نقطة النهاية في “أيلة”، ليكون بذلك قد قطع العداؤون مسافة 242 كم في غضون 24 ساعة.

‎وبدأت شركة واحة أيلة للتطوير ومجموعة “عداءو عمان” التحضير للسباق الذي يعد الأطول والأكثر إثارة على مستوى المنطقة، حيث يتميز هذا السباق الفريد من نوعه بالانطلاق من أخفض بقعة على سطح الأرض (حوالي 415 مترا دون مستوى سطح البحر) صعوداً إلى مستوى البحر ما يوفر مسابقة فريدة من نوعها.

‎ويعتبر السباق ترفيهيا ذو نكهة خاصة، لا يخلو من الإثارة والتحدي والمتعة ويعتمد على ميثاق الثقة والروح الرياضية من حيث التقيد بأنظمة وقوانين المشاركة، الى جانب التعليمات الخاصة بالسباق، والتي تنطبق على كافة المتواجدين بالحدث من المتسابقين والسائقين والمرافقين والإعلاميين واللجنة المنظمة على حد سواء، أبرزها السلامة العامة والمحافظة على البيئة والطبيعة الجميلة خلال مسار السباق.

‎وتقسم فئات سباق أيلة للركض وهو سباق تتابع إلى 4 فئات هي؛ التتابع الحر للفرق المكونة من 1-5 عدائين أو الفرق المكونة من 6-10 عدائين، وتتابع نصف ماراثون للفرق المكونة من 1-5 عدائين أو الفرق المكونة من 6-10 عدائين، وتتابع ماراثون للفرق المكونة من 1-5 عدائين فقط، وفئة المدارس (تتابع حر): للفرق المكونة من 10 عدائين، شريطة أن يتكون من 8 أعضاء من نفس المدرسة كحد أدنى ومنتظمين بالسنة الدراسية الحالية.

‎وأعرب المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، المهندس سهل دودين عن حماسه لانطلاق فعاليات هذا السباق، الذي يعد واحدا من السباقات المهمة التي تقيمها “أيلة” وذلك بعد الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا منذ انتشار الفيروس قبل أكثر من عامين، وحالت دون إقامة وتنظيم فعاليات وسباقات رياضية.

‎وتوقع دودين أن يشهد سباق أيلة للركض إقبالا كبيرا من العدائين داخل وخارج المملكة من عرب وأجانب، ما يسهم في تسليط الضوء على الأردن وتحديدا مدينة العقبة، وتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط كمركز للأنشطة الرياضية المتنوعة، ويسهم أيضا في الترويج السياحي للمدينة وما تمتاز به من خصائص استثنائية.

‎من جانبه أشاد مدير “عداءو عمان” سمير فركوح بدعم شركة واحة أيلة للتطوير المتواصل للرياضة والرياضيين وإعطاء الفرصة لجميع المشاركين في الاستمتاع بالإنجازات التي حققتها أيلة والمناظر الخلابة والنشاطات التي تضمها، موضحا أن باب التسجيل مستمر لغاية يوم 28 شباط (فبراير) الحالي، وما زال هناك الوقت الكافي لتشكيل الفرق للمشاركة في السباق.