آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

تحديد موعد انطلاق بطولة العالم للموتو جي بي

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس – ينطلق موسم 2020 لبطولة العالم للدراجات النارية “موتو جي بي” في 19 تموز (يوليو) المقبل من حلبة خيريز الإسبانية، الأولى من سلسلة 13 سباق جائزة كبرى في أوروبا، بحسب ما أعلنه المنظمون الخميس.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية والموتو جي بي: “إمكانية تنظيم (لاحقا) بعض السباقات خارج أوروبا سيتم تقييمها وتأكيدها قبل 31 تموز (يوليو) المقبل”، موضحين أنه “مع ذلك، فإن موسم 2020 لن ينتهي بعد 13 كانون الأول/ديسمبر وسيتضمن 17 سباقا كحد أقصى”، بما في ذلك سباق جائزة قطر الكبرى الذي شهد إقامة فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

“الأولمبية” تدعو لاعبي المنتخبات الوطنية لإجراء فحص كورونا

منذ 13 دقيقة

“يويفا” يدرس نظام استكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا

منذ 23 دقيقة

اللقب الثلاثون ينتظر بايرن ميونيخ حال فوزه على مونشنغلادباخ

منذ 52 دقيقة

عودة الحياة بعد معركة كورونا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock