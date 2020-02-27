Uncategorized

تحديد موعد بطولة الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة

منذ دقيقة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أعلن رئيس الإتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الدكتور فادي سماوي، خطة نشاطات الاتحاد للفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020.

وقال الدكتور سماوي بأن خطة نشاطات الاتحاد الرياضي ستبدأ في الرابع من اذار (مارس) 2020، وتتضمن مشاركة لكليات حكومية وعسكرية وخاصة في العاب الشطرنج والطائرة والسلة والقدم.

وبحسب سماوي، فإن بطولة الشطرنج طلاب وطالبات ستكون يومي 4 و5 آذار (مارس)، فيما سيشهد يوم 16 منه انطلاق بطولة كرة الطائرة للطلاب، على أن يشهد يوم 22 منه انطلاق بطولة كرة السلة للطلاب، فيما سيكون يوم 8 أبريل (نيسان) موعدا لإنطلاقة دوري كرة الطائرة طالبات.

كما اشار سماوي بأن بطولة خماسي كرة القدم ستكون خلال الفترة الواقعة بين 5 إلى 21 نيسان (ابريل) المقبل، كما بين الدكتور سماوي بأن بطولة الاتحاد الرياضي للفصل الدراسي الثاني، ستتضمن سباقا لاختراق الضاحية، مشيرا إلى أن موعد هذا السباق سيتحدد لاحقا.

مقالات ذات صلة

الدكتور مجدي يعقوب: ملك القلوب

منذ يوم واحد

الطفيلة أمطار غزيرة منذ الأثنين

منذ يومين

كوبي براينت: أرملة أسطورة كرة السلة الراحل تقاضي شركة المروحية التي قتل فيها زوجها

منذ يومين

عمان كارت تُقيم بازار المنتجات المحلي

منذ 3 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock