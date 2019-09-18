تحديد موعد تصفيات “الطاولة الأولمبية” في عمان

بلال الغلاييني

عمان – حدد الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، موعد إقامة التصفيات المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية 2020، عن منطقة غرب آسيا، والتي تقام في العاصمة عمان، حسب ما أكده رئيس اتحاد غرب آسيا م. فواز الشرابي، الذي أشار الى أن التصفيات ستقام خلال الفترة من 24 ولغاية 27 شباط (فبراير) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين في دول المنطقة سواء في منافسات الرجال، أو في لقاءات السيدات.

وأوضح، أن الاتحاد الآسيوي وخلال اجتماعه الأخير الذي عقده في أندويسيا، أبقى على التعليمات السابقة الخاصة بنظام التأهل، والتي تشير الى تأهل لاعب ولاعبة عن منطقة غرب آسيا، وأن لا يزيد عدد المشاركين من كل دولة عن لاعبين ولاعبتين فقط.

وساهم م. الشرابي، وبصفته رئيسا لاتحاد غرب آسيا، ونائيا لرئيس الاتحاد الآسيوي في حصول الأردن على شرف تنظيم هذه التصفيات والتي تقام لأول مرة في الأردن، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها قبيل اجتماع الاتحاد الآسيوي، خصوصا مع رئيس الاتحاد الآسيوي والأمين العام للاتحاد، علاوة على التوافق الذي تميز بين دول منطقة غرب آسيا في الاجتماع التنسيقي الذي دعى اليه رئيس الاتحاد، وحظي بمباركة دول المنطقة، على اختيار الأردن لاحتضان هذا الحدث المهم.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تنسيقا كاملا بين الاتحاد الآسيوي، واتحاد غرب آسيا، واللجنة الأولمبية الأردنية، والاتحاد الأردني للشروع في وضع الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لانجاح التصفيات، فيما ينتظر أن يسمي الاتحاد الآسيوي اللجنة الفنية التي ستشرف على التصفيات، وتعيين الحكام الذين سيتولون ادارة اللقاءات.

وحسب القراءات الأولية لهذه التصفيات، فإن لقاءات الرجال ينتظر أن تشهد مشاركة لاعبين من دول السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وفلسطين واليمن وسلطنة عمان والعراق وسورية ولبنان والأردن، بينما ينتظر أن تشهد لقاءات السيدات مشاركة لاعبات من دول لبنان وسورية والعراق وقطر والأردن.