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تحديد موعد مغادرة سفن الحبوب موانئ أوكرانيا

10:17 م2022-07-28

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أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، عن أمله في أن تغادر السفن المحملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية اليوم الخميس 28، أو الجمعة 29 يوليو.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن هناك سفن في موانئ أوكرانية وهي محملة بالحبوب وجاهزة للشحن وأعرب أمله في أن تغادر اليوم أو غدا.

وقعت روسيا وأوكرانيا مؤخرا اتفاقيات في إسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، وتحديد آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المقرر أن يتم تصدير هذه الحبوب من ثلاثة موانئ هي أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، على طول ممرات آمنة فتحتها القوات الروسية. روسيا اليوم

10:17 م2022-07-28
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