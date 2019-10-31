تحديد هوية أب وزوجته قاما بالاعتداء وتهديد حياة طفلة

عمان – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وعلى اثر مقطع الفيديو الذي انتشر اليوم الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله رجل وأمراة يقومان بالاعتداء وتهديد حياة طفلة، فقد باشرت على الفور قيادة شرطة البادية الملكية التحقيق في الفيديو للتأكد من مدى صحته ومكان تصويره.

واضاف الناطق الاعلامي انه وخلال وقت قصير تم تحديد هوية الاشخاص الذين ظهروا في المقطع حيث تم التحرك للمكان والتحفظ على الطفلة التي تبين انها بصحة جيدة وان من قام بالاعتداء عليها هم والدها وزوجته (من جنسية عربية) وجرى ضبطهما، وسيتم ارسال القضية لإدارة حماية الاسرة لمتابعة التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تضمن عدم تعرض الطفلة لمثل تلك الاعتداءات مستقبلاً. –(بترا)