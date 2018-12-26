تحذيرات في الأغوار من الاقتراب من الأودية والسيول

الأغوار الشمالية- دعا متصرف لواء الاغوار الشمالية ركان القاضي المواطنين الى عدم الاقتراب من مجاري الاودية والسيول تجنبا لمخاطر سيول محتملة قد تترافق مع ظروف جوية متوقعة.

واخذت بلديات اللواء والدوائر المعنية التدابير والاجراءات الاحترازية لتلافي اغلاق الطرق جراء الامطار والسيول اذ اعادت صيانة وتنظيف العبارات ومجاري السيول التي تتدفق على المنطقة من مناطق الشفا المطلة عليها، وبخاصة الوية الوسطية والطيبة والكورة ومن محافظة عجلون، وفتحت غرف عمليات في مراكز البلديات ومتصرفية اللواء والدوائر الاخرى ذات العلاقة.-(بترا)