تحذيرات للدفاع المدني حول حالة عدم الاستقرار الجوي

عمان-الغد– دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين اليوم الخميس، بأخذ الحيطة والحذر نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.

وأهابت إدارة الإعلام في الدفاع المدني المواطنين في بيان وصل “الغد” نسخة منه، ضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول و عن الحفر الإنشائية نظراً لتحولها إلى مصائد للأشخاص في حال تجمع مياه الأمطار في داخلها ، مع ضرورة قيام المشرفين على الأعمال الإنشائية بوضع الإرشادات التحذيرية والحواجز المرئية على جوانب هذه الحفر

تجنباً لتعريض حياة الأشخاص لخطر السقوط فيها .

كما أشارت إلى تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه والعبارات الأمر الذي يحد إلى

درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه، وعدم المغامرة بقطع مجرى السيول سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

ودعت إدارة الإعلام في الدفاع المدني عدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ الدفاع المدني (911) إذا دعت الحاجة لذلك .