تحذيرات للمزارعين خلال الحالة الجوية

عمان- الغد- أصدرت وزارة الزراعة تحذيرات حول الحالة الجوية السائدة خلال الايام القادمة و بناء على متابعة المعلومات الواردة من قبل ادارة الارصاد الجوية وتوقع منخفض جوي عميق يصحبه جبهه هوائية باردة قد تصحبها رياح شديدة وثلوج و قد تؤثر سلبا على بعض الزراعات المحمية لذا تؤكد وزارة الزراعة على اخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع التالي:

اولا – متابعة الحالة الجوية والنشرات الجوية والتحذيرات التي تبث من خلال التلفزيون ووسائل الاعلام

ثانيا :- مزارعي البيوت المحمية :-

1- التأكد من جوانب البيوت المحمية وتثبيت شرحات البلاستيكية

2- اغلاق فتحات التهوية الجانبية والابواب الامامية والخلفية ( احكام اغلاق البيوت البلاستيكية )

3- وضع اثقال من اكياس الرمل اعلى البيوت ( الشرحات البلاستيكية )

4- عمل مجاري لتصريف المياه لتجنب دخول مياه الامطار الى البيوت البلاستيكية

5- تنظيف أحواض التجميع لأبار جمع المياه من الحجارة والمواد الصلبة

ثالثا : مزارعي الثروة الحيوانية :-

1- ابعاد الحيوانات عن مجاري السيول خصوصا خلال وبعد المنخفض

2- تثبيت الحظائر بمواد غير قابلة للتطاير وغير حادة

3-تنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالتهاب الضرع والظلف. والعمل على حماية المواليد من البرد والتيارات الهوائية.

4- تفقد بركسات الدواجن وتلافي دخول المياه إليها مع توفير التهوية وعدم تعريضها للتيارات الهوائية.

ثالثاً:- خلايا النحل :

تثبيت اغطية الخلايا وابعادها عن مجاري السيول والاودية .