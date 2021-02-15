تحذيرات للمزارعين خلال الحالة الجوية

عمان- الغد- أصدرت وزارة الزراعة تحذيرات حول الحالة الجوية السائدة خلال الايام القادمة و بناء على متابعة المعلومات الواردة من قبل ادارة الارصاد الجوية وتوقع منخفض جوي عميق يصحبه جبهه هوائية باردة قد تصحبها رياح شديدة وثلوج و قد تؤثر سلبا على بعض الزراعات المحمية لذا تؤكد وزارة الزراعة على اخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع التالي:
اولا – متابعة الحالة الجوية والنشرات الجوية والتحذيرات التي تبث من خلال التلفزيون ووسائل الاعلام
ثانيا :- مزارعي البيوت المحمية :-
1- التأكد من جوانب البيوت المحمية وتثبيت شرحات البلاستيكية
2- اغلاق فتحات التهوية الجانبية والابواب الامامية والخلفية ( احكام اغلاق البيوت البلاستيكية )
3- وضع اثقال من اكياس الرمل اعلى البيوت ( الشرحات البلاستيكية )
4- عمل مجاري لتصريف المياه لتجنب دخول مياه الامطار الى البيوت البلاستيكية
5- تنظيف أحواض التجميع لأبار جمع المياه من الحجارة والمواد الصلبة
ثالثا : مزارعي الثروة الحيوانية :-
1- ابعاد الحيوانات عن مجاري السيول خصوصا خلال وبعد المنخفض
2- تثبيت الحظائر بمواد غير قابلة للتطاير وغير حادة
3-تنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالتهاب الضرع والظلف. والعمل على حماية المواليد من البرد والتيارات الهوائية.
4- تفقد بركسات الدواجن وتلافي دخول المياه إليها مع توفير التهوية وعدم تعريضها للتيارات الهوائية.
ثالثاً:- خلايا النحل :
تثبيت اغطية الخلايا وابعادها عن مجاري السيول والاودية .
عمان- الغد- أصدرت وزارة الزراعة تحذيرات حول الحالة الجوية السائدة خلال الايام القادمة و بناء على متابعة المعلومات الواردة من قبل ادارة الارصاد الجوية وتوقع منخفض جوي عميق يصحبه جبهه هوائية باردة قد تصحبها رياح شديدة وثلوج و قد تؤثر سلبا على بعض الزراعات المحمية لذا تؤكد وزارة الزراعة على اخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع التالي: