تحذيرات من إغلاق مطاعم سياحية بعد رفع رسوم التصاريح

عمان- الغد- أكدت جمعية المطاعم السياحية الأردينة، أنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من قبل أصحاب مطاعم تقدم المأكولات العالمية كالمطاعم الصينية والهندية والتركية والإيطالية واللبنانية وغيرها، وذلك بعد رفع الحكومة رسوم تصاريح العمالة في المطاعم السياحية المتخصصة.

وحذرت الجمعية، في بيان صحفي لها أمس، من المخاطر والتداعيات السلبية لقرار الحكومة الأخير الخاص برفع رسوم تصاريح العمالة في المطاعم المتخصصة التي تعمل في القطاع والمتخصصة بالمأكولات العالمية إلى 2400 دينار سنوياً.

وأكدت الجمعية أن قرار رفع رسوم التصاريح سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم، وسيزيد من التكاليف التشغيلية على المنشآت السياحية التي تعاني بالأصل من زيادة في الرسوم، وارتفاع تكاليف الطاقة، مخالفا بذلك توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة وجود تنوع سياحي في الأردن، وهو الأمر الذي يعزز من دور المملكة كوجهة لمختلف أنواع السياح من شتى دول العالم.

وطالبت الجمعية، الحكومة، بالعدول عن هذا القرار للحفاظ على أداء إيجابي للقطاع السياحي وميزته التنافسية التي أسهمت في ارتفاع الدخل السياحي العام الحالي.

وأبدت الجمعية تخوفها من آثار هذا القرار على مسيرة النمو التي يشهدها القطاع السياحي في الفترة الحالية؛ حيث سيعيق عمل المنشآت السياحية، التي ما إن تنفست الصعداء مع النمو الحاصل في القطاع في الآونة الأخيرة بعد أعوام من الركود حتى واجهت هذا القرار المفاجئ.

ودعت الجمعية، الحكومة، الى التفكير في أبعد من العوائد المالية التي سيجنيها القرار والنظر في الأضرار الكبيرة التي سيلحقها هذا القرار بالقطاع بشكل عام، بالإضافة الى أنه يعد من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة.

وأشارت الى أن السوق الأردني يفتقد للعمالة الماهرة التي تمتلك مهارات الطهي والضيافة على مستوى عالمي، موضحة أن العمالة الماهرة في المطاعم السياحية تقوم أيضا بتدريب العمالة الأردنية على الطهي والضيافة، وهنالك أمثلة وقصص نجاح كبيرة لأردنيين تدربوا على أيدي العمالة الماهرة منهم يعملون في السوق الأردني ومنهم خارج البلاد.

وطالبت الجمعية، الحكومة، بضرورة دعم العمالة في المطاعم السياحية بدلا من زيادة رسوم التصاريح عليها. وأكدت أن المطاعم السياحية لا يمكن لها عكس رفع أسعار تصاريح العمالة في المطاعم المتخصصة على الأسعار في ظل الأسعار المرتفعة للمطاعم نتيجة الضرائب والرسوم المرتفعة مقارنة مع الدول المجاورة.

وأكدت، في بيانها، أن هذا القرار يحمل في طياته تأثيراً بالغاً على تنافسية المنتج السياحي الأردني مقارنة بالدول المجاورة، رغم جهود وزارة السياحة والآثار لإيجاد منتج سياحي متنوع لرفع تنافسية السوق المحلي، وهو ما يستدعي وجود مطاعم متخصصة تلبي احتياجات السياحتين الوافدة والمحلية.