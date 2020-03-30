تحذيرات من خطورة حرق “نفايات كورونا” على الصحة

غادة الشيخ

عمان- حذر مواطنون في منطقة العطارات شرق قضاء أم الرصاص، من خطورة حرق النفايات الطبية المستخدمة مع مصابي كورونا على صحة المواطنين هناك في حال تم حرق النفايات في منطقة العطارات.

وتؤشر الأرقام الرَّسمية إلى استهلاك 300-600 كيلو غرام من المستلزمات الطبية يوميًا.

وقالت رئيسة المجلس المحلي في أم الرصاص نور حماد النيف لـ”الغد” أن سكان قضاء أم الرصاص متخوفون من تبعات حرق النفايات الطبية المستخدمة لفيروس كورونا في منطقة العطارات لما له تبعات صحية خطيرة على صحتهم مثل ما حدث سابقا عندما تم حرق النفايات النووية في العطارات والذي أدى إلى إصابة الكثيرين من سكان المنطقة بأمراض مختلفة.

وطالبت النيف من الحكومة على لسان سكان أم الرصاص والذين يتجاوز عددهم ال 12 ألف نسمة، بأن تعود عن مقترح حرق النفايات الطبية المستخدمة لفيروس كورونا في مكب النفايات في منطقة العطارات.

ووفق تقرير نشر على وكالة الأنباء (بترا) يوم أمس فإن وزارة الصِّحة تتعامل يوميًا مع كميات من النِّفايات الطِّبية، خاصة تلك التي تمَّ استخدامها في التَّعامل مع حالات.

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