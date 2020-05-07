تحذيرات من زيادة نسب تعرض الأطفال للعنف

نادين النمري

عمان- حذرت دراسة صادرة عن منظمة بلان العالمية من أن الظروف الحالية التي فرضها وباء كوفيد- 19 وتبعات التعاطي معه قد تحدِث تأثيراً سلبياً على حياة الفتيات وتضعهن تحت ضغط متزايد وخطر الزواج المبكر على المستوى العالمي وتحديدا الدول النامية.

وقالت الدراسة التي حملت عنوان “كيف سيؤثر كوفيد- 19 على الفتيات والشابات” وتم نشرها مؤخرا، إنه رغم أن تأثر صحة الأطفال بفيروس كوفيد- 19 تبدو أقل مما هي عليه لدى الأكبر سنا، لكن الأطفال يلمسون آثارا سلبية أخرى تتعلق بتوقف التعليم، فضلا عن التأثير السلبي الذي سيلحق بهيكلية الحماية، ووضع عائلات هؤلاء الأطفال ومجتمعاتهم تحت ضغط من الأعباء الصحية والاقتصادية.

كما حذرت الدراسة من خطر الضغوطات النفسية على الأطفال في أوقات الأزمات إضافة إلى زيادة احتمالات تعرضهم للعنف والاستغلال والإهمال.

وقالت المنظمة إنه يمكن لتفشي الأمراض والتدابير المتخذة للسيطرة عليها أن تزيد من خطر تعرض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإهمال. كما يمكن لذلك أن يؤثر أو حتى يوقف الدعم الأساسي المقدم للأطفال الأكثر ضعفا والمعرضين للخطر نتيجة تدابير التباعد الاجتماعي.