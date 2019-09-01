تحذير أمني للأردنيين من الاحتيال بالساعات المقلدة

الغد– قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أنه ورد في الاونة الاخيرة لإدارة البحث الجنائي عدد من الشكاوى من قبل اشخاص تعرضوا للاحتيال عن طريق شراء ساعات بمبالغ مالية كبيرة على انها اصلية اثناء وجودهم بالشوارع العامة، ليتفاجئو بعد ذلك بانها مقلدة ولا تساوي القيمة المالية المدفوعة.

وحذرت ادارة البحث الجنائي جميع الأخوة المواطنين والزائرين والمقيمين على أراضي المملكة من التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعرض سلع أو مقتنيات غالية الثمن باسعار اقل من سعر السوق في الشوارع العامة والتأكد بكافة الطرق من تلك المواد قبل شرائها عن طريق مراجعة المحلات المعتمدة الخاصة بفحص تلك الأنواع أو العلامات التجارية لكي لا يقعوا ضحية لمثل تلك الاساليب الإحتيالية.

مضيفاً أنه وحال مصادفة مثل هؤلاء الأشخاص الإبلاغ عنهم فوراً لأقرب مركز امني او عن طريق الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، شاكرين للجميع حسن التعاون.