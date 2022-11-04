تحذير أمني من تعطيل حركة السير مع انتهاء مباريات الدوري

*نشر دوريات باللباس المدني والعسكري لرصد مخالفات المواكب وتعطيل المسير، وتسجيل ارقام المركبات ومخالفة أصحابها وجاهياً أو استدعائهم.

* نهيب بالجميع الالتزام وعدم ارتكاب أي مخالفة ترتبط بتعطيل مصالح المواطنين أو تؤثر على سلامتهم.

حذرت مديرية الأمن العام السائقين من المسير على شكل مواكب وتعطيل حركة السير، لا سيّما مع انتهاء مباريات الدوري اليوم.

وأكّدت انها لن تتهاون مع مرتكبي هذا النوع من المخالفات، وانها ستتخذ أشد الإجراءات بحق مرتكبيها .

مؤكدة على أنه سيتم العمل على نشر مرتبات ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد مخالفات المواكب وإغلاق الطرق أو تعطيل السير فيها، وتحرير المخالفات وجاهيا أو عن طريق تسجيل أرقام المركبات واستدعاء اصحابها .

وأهابت بالجميع الالتزام وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات أو أية مخالفات ترتبط بتعطيل مصالح المواطنين أو تؤثر على سلامتهم.