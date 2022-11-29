تحذير أمني من صفحات تقدم جوائز ومساعدات مالية

نفى رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الرائد محمود المغايرة وجود مساعدات مالية وجوائز عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير الموثقة، مشيراً إلى أن كل ما يتم طرحه يكون من خلال حسابات وهمية ومواقع احتيالية تهدف إلى السيطرة على حسابات المتفاعلين معها.

وشدد المغايرة على ضرورة عدم الوثوق بالصفحات الوهمية واعتماد أخبار المساعدات المالية وغيرها من الصفحات الرسمية وعدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية مع الآخرين لتجنب الاحتيال الإلكتروني.

وبين أن هذه الصفحات الوهمية تقود متبعيها إلى روابط إلكترونية تطلب إدخال المعلومات الشخصية والبنكية ومن ثم تطلب الكود الذي يصل إلى الهاتف ليتم بعدها السيطرة على الحسابات البنكية.

وقال المغايرة إن هذه الصفحات تطلب من الضحية مشاركة الرابط لأكثر من شخص للحصول على الجائزة، مبيناً أن الهدف من المشاركة هو الوصول لأكبر عدد من الضحايا والاستيلاء على حساباتهم البنكية أو حساباتهم على مواقع التواصل.

ولفت إلى أن أصحاب الروابط الوهمية لديهم حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الجمهور بشتى الطرق بصحة روابطهم.

وأكد المغايرة أن شعبة الجرائم الإلكترونية تتابع باستمرار هذه الروابط وتعمل على متابعتها وحجبها ومعرفة مصدرها فيما إذا كانت من داخل أو خارج المملكة.

ودعا المغايرة خلال حديثه لإذاعة الأمن العام إلى ضرورة التواصل مع وحدة الجرائم الإلكترونية في حال التعرض لمثل هذه الروابط لتفادي الاختراقات على الحسابات البنكية والشخصية.