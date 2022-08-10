تحذير أمني من محاولات خداع إلكترونية تستخدم اسم البنك المركزي الأردني

نشر البنك المركزي توضيحا جاء فيه : ” يود البنك المركزي الأردني لفت انتباه المواطنين إلى أنه قد تم رصد محاولات خداع واحتيال إلكترونية تستخدم اسم البنك المركزي الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت المختلفة بشكل رسائل متداولة وخاصة عبر تطبيق Whatsapp توهم القارئ بأن البنك المركزي يقدم منح ومساعدات مالية للمواطنين، وذلك بهدف خداع المواطنين واختراق اجهزتهم أو السرقة المالية أو سرقة البيانات أو الابتزاز الإلكتروني”.

وأضاف : ” وبهذا الخصوص وحرصاً على عدم وقوعكم ضحايا لمثل هذه المحاولات يؤكد البنك المركزي الأردني على عدم التجاوب لمثل هذه المحاولات أو تداولها مع الآخرين، ويؤكد أنه لا يقوم بنشر مثل تلك المنشورات أو الإعلانات وإنه يتوجب على الجميع الرجوع الى الموقع الالكتروني الخاص بالبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo للتحقق من صحة المنشورات والإعلانات المتداولة باسمه”.