تحذير أمني من محاولات خداع إلكترونية تستخدم اسم البنك المركزي

يود البنك المركزي الأردني لفت انتباه كافة المواطنين إلى أنه قد تم رصد محاولات خداع واحتيال إلكترونية تستخدم اسم البنك المركزي الأردني على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت المختلفة بشكل إعلانات أو نوافذ منبثقة (Pop-Ups) خادعة توهم القارئ بأن البنك المركزي يقدم منح ومساعدات مالية للافراد، وذلك بهدف اختراق الأجهزة أو السرقة المالية أو سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني.

وبهذا الخصوص وحرصاً على عدم وقوعكم ضحايا لمثل هذه المحاولات يؤكد البنك المركزي الأردني على عدم التجاوب لمثل هذه المحاولات أو تداولها مع الآخرين، ويؤكد أنه لا يقوم بنشر مثل تلك المنشورات أو الإعلانات وإنه يتوجب على الجميع الرجوع الى الموقع الالكتروني الخاص بالبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo للتحقق من صحة المنشورات والإعلانات المتداولة باسمه.