تحذير جديد بشأن رسائل احتيالية على “واتس آب”

عمان- الغد- حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، اليوم السبت، من رسائل تصل إلى المواطنين عبر تطبيق واتس آب، حيث تحتوي هذه الرسائل على روابط إلكترونية وهمية على أنها طلبات مساعدات مالية من جهات محلية ودولية.

وقالت الوحدة في بيان إن هذه الروابط احتيالية تهدف للإحتيال على المواطنين واختراق حسابات “واتس آب” الخاصة بهم، وسرقة بياناتهم الشخصية والوثائق الرسمية

وشددت على خطر هذه الرسائل وضرورة عدم الدخول لأي رسائل غريبة، أو من أرقام غير موثوقة، أو روابط وهمية.

كما دعت وحدة الجرائم الإلكترونية إلى “حذف هذا النوع من الرسائل فور وصولها وتجاهلها تماماً”.