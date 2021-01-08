تحذير جديد من الأمن بخصوص سرقة حسابات “الواتساب”

عمان- الغد- أعادت مديرية الامن العام اليوم الجمعة، نشر تحذير سابق أطلقته خلال الايام الماضية مؤكدة ضرورة أخذه على غاية من الاهمية وإعادة نشره وايصاله لأكبر قدر ممكن.

وذكرت المديرية في تحذيرها أن “أشخاص يقومون بسرقة حسابات واتساب بهدف الاحتيال المالي. وتتم السرقة عبر إيهام الأشخاص بأنه ستتم إضافتهم إلى مجموعات واتساب من قبل أصدقاء أو شخصيات عامة”.

ومن ثم يقومون بإرسال رموز التحقق بلغات أجنبية حتى لا يفهمها القارئ، ويطلبون منك إعادة إرسالها لهم. لا تقم بفتح أي روابط، أو إرسال أي رسائل نصية تصلك لشخص آخر. تأكد دائما من هوية الأشخاص الذين تتحدث معهم.