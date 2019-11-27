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تحذير طبي من أطباق الميلامين.. هذا ما يحدث عند 70 درجة مئوية

منذ ساعتين

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أبو ظبي- رغم ما تبدو عليه أطباق وأكواب الخيزران “الميلامين” من أناقة برسوماتها المزركشة وملمسها الناعم، فإن الأواني المصنوعة من هذه المادة ليست آمنة في جميع الأحوال.

فقد حذر المعهد الألماني لتقييم المخاطر من وضع الأطعمة والمشروبات الساخنة في أواني الميلامين، وذلك لخطورتها على الصحة.

وأوضح المعهد أن مادة “راتنغ فورمالديهايد”، أو ما يعرف تجاريا باسم الميلامين، التي تصنع منها الأطباق والأكواب، تذوب عند ملامسة مشروبات وأطعمة تزيد درجة حرارتها عن 70 درجة مئوية.

وعند ذوبان هذه المادة في الطعام أو الشراب، فإنها تختلط بها وتصبح خطرا داهما على صحة الإنسان، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويلحق الميلامين الضرر بالكلى والمثانة، في حين يتسبب الفورمالديهايد في تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية، كما تحوم حوله شكوك في أنه يتسبب في الإصابة بالسرطان.

وتعني درجة الحرارة المذكورة أن المواد الغذائية لا يجب أن تصل إلى درجة الغليان حتى تذيب الميلامين، فيكفيها فقط أن تكون ساخنة نوعا ما لتسبب الضرر مع هذه المادة.- سكاي نيوز

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