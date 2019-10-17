تحذير للأردنيين في لبنان.. و”الخارجية” تخصص “خطا ساخنا” للطوارىء

عمان – الغد – قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ان السفارة الاردنية في بيروت “اكدت عدم ورود أي ملاحظة تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في لبنان جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها لبنان الشقيق”.



اكد مركز عمليات @ForeignMinistry عدم ورود أي ملاحظة للسفارة الاردنية في #بيروت تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في #لبنان جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها لبنان الشقيق. ويهيب بالمواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للبنان الشقيق وتوخي الحيطة و الحذر اثناء تنقلهم.#الاردن pic.twitter.com/TmQAXUsncZ — Sufyan Qudah سفيان القضاة (@Squdah) October 17, 2019

واكد القضاة أن “السفارة الأردنية في بيروت تتابع أحوال الأردنيين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا”.

وقال “تعيد الوزارة التأكيد على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للبنان الشقيق وخصوصا في العاصمة بيروت، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة و الحذر اثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات اللبنانية الشقيقة من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم”.

ودعا الأردنيين المقيمين والزائرين إلى لبنان لـ”التواصل الفوري مع السفارة الاردنية في بيروت في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن 0096181699837 او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 على مدار الساعة”.